В Госдуме прокомментировали идею об объединении майских праздников

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Введение дополнительных праздничных дней станет нагрузкой на бюджет, поэтому необходимо выбирать между продолжительными выходными днями на новогодние праздники или майские, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил РИА Новости, что, по его мнению, майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха.
«Взять с Нового года, перенести на майские праздники — это давняя дискуссия, и однозначного ответа нет. Ближе к Новому году все хотят, чтобы были продолжительные новогодние праздники. Ближе к маю — хотят, чтобы были продолжительные майские праздники. Надо выбирать что-то одно», — сказал Нилов в комментарии «Ленте.ру».
Депутат также отметил, что дополнительные выходные дни в нынешней ситуации станут нагрузкой на бюджет, экономику и бизнес.
Как подчеркнул Нилов, в этом году так совпало, что выходными стали 1, 2, 3 мая, дальше идет полноценная рабочая пятидневная неделя, после чего продолжатся праздник и выходные 9, 10, 11 мая. Однако в прошлом году конфигурация была другая — люди отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11.
При этом на новогодние праздники россияне в этом году отдыхали с 1 по 11 января, а в 2025 с 1 по 8 января.