Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свалку токсичных пестицидов обнаружили на берегу Оки под Дзержинском

Около 700 тонн отходов находятся на участке.

На берегу Оки вблизи Дзержинска нашли около 700 тонн токсичных отходов. Свалку планируют ликвидировать, однако конкретные сроки неизвестны. Об этом рассказали в выпуске программы «Кстати…» (16+).

Свалка пестицидов образовалась под Дзержинском еще 16 лет назад. Компания «Спецсплав НН» занималась незаконным захоронением отходов, за что получила штраф в размере 270 тысяч рублей. Нарушителей обязали утилизировать отходы цивилизованно, однако для этого ничего не предприняли. Причиненный ущерб составил 14 млн рублей.

Затем обязанность по ликвидации свалки передали Росимуществу. Отходы так и не ликвидировали, несмотря на вмешательство прокуратуры и следствия. В 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о халатности должностных лиц из-за неисполнения требований по утилизации. Расследование контролировал глава СК России Александр Бастрыкин.

На сегодняшний день токсичные пестициды все еще не уничтожены. За это время их выкопали из грунта и поместили в мешки в ангаре вблизи берега Оки. Загрязняющие вещества продолжают распространяться из-за негерметичности контейнеров и ангара. В конечном счете токсины могут попасть в грунтовые воды, а затем в питьевые водозаборы ниже по течению реки.

По информации областного министерства экологии, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации свалки, однако точные сроки работ неизвестны.

