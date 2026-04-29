Свалку токсичных пестицидов обнаружили на берегу Оки под Дзержинском

На берегу Оки вблизи Дзержинска нашли около 700 тонн токсичных отходов. Свалку планируют ликвидировать, однако конкретные сроки неизвестны. Об этом рассказали в выпуске программы «Кстати…» (16+).
Свалка пестицидов образовалась под Дзержинском еще 16 лет назад. Компания «Спецсплав НН» занималась незаконным захоронением отходов, за что получила штраф в размере 270 тысяч рублей. Нарушителей обязали утилизировать отходы цивилизованно, однако для этого ничего не предприняли. Причиненный ущерб составил 14 млн рублей.
Затем обязанность по ликвидации свалки передали Росимуществу. Отходы так и не ликвидировали, несмотря на вмешательство прокуратуры и следствия. В 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о халатности должностных лиц из-за неисполнения требований по утилизации. Расследование контролировал глава СК России Александр Бастрыкин.
На сегодняшний день токсичные пестициды все еще не уничтожены. За это время их выкопали из грунта и поместили в мешки в ангаре вблизи берега Оки. Загрязняющие вещества продолжают распространяться из-за негерметичности контейнеров и ангара. В конечном счете токсины могут попасть в грунтовые воды, а затем в питьевые водозаборы ниже по течению реки.
По информации областного министерства экологии, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации свалки, однако точные сроки работ неизвестны.
