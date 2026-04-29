В Перми из-за пожара на промобъекте проверяют качество воздуха

Качество воздуха в Перми после пожара на промобъекте взяли под контроль, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В связи с пожаром на промышленном объекте в Перми 29 апреля Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало мониторинг качества атмосферного воздуха в жилых зонах.
Специалисты работают совместно с ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пробы воздуха отбирает аккредитованный лабораторный центр. Их исследуют на содержание загрязняющих веществ, которые выделяются при горении.
Жителям рекомендуют: при появлении запаха гари или ухудшении самочувствия — ограничить пребывание на улице и закрыть окна. Если состояние здоровья ухудшилось, нужно обратиться к врачу.
Ситуация на контроле управления.