В Краснозерском районе Новосибирской области отремонтируют Дом культуры

Дом культуры в селе Нижнечеремошном Краснозерского района Новосибирской области реконструируют по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Ремонт учреждения проводится в три этапа.
В рамках первого специалисты привели в порядок кровлю двухэтажного здания, заменили оконные блоки и обустроили входную группу. В этом году запланированы внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы в библиотеке и спортивном зале, ремонт системы канализации и санитарной комнаты. В ходе третьего этапа предполагается ремонт систем отопления, вентиляции, холодного водоснабжения и электромонтажные работы. Сейчас идет выбор подрядчика.
В этом году в Новосибирской области обновят 47 объектов культуры. Среди учреждений, где запланированы ремонтные работы, — дома культуры в Барабинском, Краснозерском, Убинском и Тогучинском районах, Новосибирская государственная областная научная библиотека, театры «Глобус» и «Первый театр», детская музыкальная школа Искитима и Купинский музейно-мемориальный комплекс.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.