В Музее янтаря выделили витрину под янтарики с жуками возрастом 250 млн лет

В Музее янтаря в Калининграде с 30 апреля будет работать новая научно-популярная выставка, посвященная особому виду включений в янтаре — жукам. Ископаемые представители самых первых из них известны с начала триасового периода, их возраст — примерно 250 млн лет.
Все виды жуков балтийского янтаря вымерли, а их близкие или дальние родственники рассеяны по всей Земле.
Как рассказали в музее, посетители увидят, например, редкого представителя древней группы, которая полностью вымерла в современной Европе, жука-лакомку, личинку жука-усача в янтаре, хищного жука-лятробиума и другие включения.
Мини-выставка «Жуки: много, разно, инклюзно» будет открыта до 27 августа.
