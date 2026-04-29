На Дону синоптики продлили предупреждение о заморозках

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» продлило действие предупреждения о заморозках на территории Ростовской области. В период с 29 апреля по 1 мая в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры воздуха и поверхности почвы до —1…—3 °C.
Ранее аналогичный прогноз температурных перепадов был дан для ночей и утра 29−30 апреля.
Согласно прогнозам, сохраняющаяся холодная погода создаёт риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением или гибелью сельскохозяйственных культур. Кроме того, резкие колебания температуры могут негативно сказаться на цветущих почках ранних косточковых культур.