Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону синоптики продлили предупреждение о заморозках

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» продлило действие предупреждения о заморозках на территории Ростовской области. В период с 29 апреля по 1 мая в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры воздуха и поверхности почвы до —1…—3 °C.

Ранее аналогичный прогноз температурных перепадов был дан для ночей и утра 29−30 апреля.

Согласно прогнозам, сохраняющаяся холодная погода создаёт риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением или гибелью сельскохозяйственных культур. Кроме того, резкие колебания температуры могут негативно сказаться на цветущих почках ранних косточковых культур.