На Дону синоптики продлили предупреждение о заморозках

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» продлило действие предупреждения о заморозках на территории Ростовской области. В период с 29 апреля по 1 мая в ночные и утренние часы прогнозируется понижение температуры воздуха и поверхности почвы до —1…—3 °C.