Под Советском построят медцентр для 80 тысяч жителей востока области

В Советске губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных проинспектировал площадку под будущий медико-диагностический центр. Четырёхэтажное здание возведут в рамках госпрограммы развития региона. Новый комплекс объединит круглосуточный стационар, отделения хирургии, кардиологии, неврологии, педиатрии, гинекологии и паллиативной помощи, а также центр амбулаторной онкологической помощи.
Центр рассчитан на жителей Советского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов — всего около 80 тысяч человек. Губернатор поручил заранее продумать остановку общественного транспорта: пассажиропоток обещает быть значительным. Министр здравоохранения Сергей Дмитриев доложил, что штатное расписание уже формируют, а будущих врачей готовят по целевым договорам.
В действующей Советской ЦРБ Беспрозванных осмотрел отделения травматологии и хирургии. Устаревшую мебель велел заменить, а ремонт кабинета для нового рентген-аппарата — ускорить. Главная проблема, которую подняли медики, — жильё. Власти напомнили о действующих программах: служебные квартиры, компенсация аренды (до 15 тысяч рублей в месяц на три года) и жилищные сертификаты до 2,5 миллиона. В этом году перечень специальностей, дающих право на сертификат, расширили.
«Медики — ключевая составляющая здоровья и благополучия всего региона. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку», — подчеркнул губернатор. По его словам, в этом году увеличат гарантированную часть оклада. А с начала года в больницу уже приехали врачи из Красноярского края и медсёстры из Свердловской области.