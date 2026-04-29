Под Советском построят медцентр для 80 тысяч жителей востока области

В действующей Советской ЦРБ Беспрозванных осмотрел отделения травматологии и хирургии. Устаревшую мебель велел заменить, а ремонт кабинета для нового рентген-аппарата — ускорить. Главная проблема, которую подняли медики, — жильё. Власти напомнили о действующих программах: служебные квартиры, компенсация аренды (до 15 тысяч рублей в месяц на три года) и жилищные сертификаты до 2,5 миллиона. В этом году перечень специальностей, дающих право на сертификат, расширили.