В Омске на параде 9 Мая покажут только танк Т-34

В Омске на параде 9 Мая не будет военной техники — участие примет только танк Т-34. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
По его словам, решение принято при подготовке к празднованию Дня Победы. В построении войск Омского гарнизона на Соборной площади пройдут парадные расчёты общей численностью более тысячи человек.
«Принято решение, что в этом году в мероприятии не будет участвовать военная техника. Исключение составит легендарный танк Т-34. В построении запланирована проходка парадных расчётов общей численностью более 1000 человек», — сообщил Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Первым мероприятием 9 Мая станет традиционное возложение цветов в парке Победы.
«Всех приглашаю присоединиться!» — добавил глава региона.
Отметим, что в этом году парад на 9 Мая в Москве также пройдёт без военной техники.