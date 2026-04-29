«Финишная прямая»: на новом участке Приморского кольца приступили к укладке верхнего слоя асфальта

На новом участке Приморского кольца между подъездами к Светлогорску и Янтарному приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Объект готовят к сдаче в 2026 году. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе АО «ВАД».
К работам приступили в апреле с началом дорожно-строительного сезона. «Укладка верхнего слоя покрытия — это финишная прямая строительных работ. До этого выполнены все работы по подготовке основания: устройство дренажных систем, устройство насыпи земляного полотна, укладка и уплотнение слоёв дорожной одежды из песка, щебня, а также уложены нижние слои асфальтобетона. После укладки нам останется нанести разметку, установить дорожные знаки и закончить благоустройство полосы отвода объекта, далее дорогу можно будет открывать для движения. Работы на этом участке завершим к осени 2026 года», — рассказал руководитель строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.
Протяжённость нового участка составляет 12,44 километра. Он включает три разноуровневые развязки, пять путепроводов и мост. В конце прошлого года компания сообщала о высокой степени готовности участка и анонсировала работы по обустройству дороги.
В настоящий момент строят VII и IX очереди Приморского кольца. Работы разделены на пять этапов, первый из них — участок между подъездами к Светлогорску и Янтарному.
«Срок завершения работ на следующих 2−5 этапах строительства — 2028 год. Готовность второго этапа — 5,75 км трассы между подъездом к Янтарному и дорогой Переславское — составляет 22%. На 42% в совокупности готовы третий и четвёртый этапы строительства — подъезды к посёлкам Янтарное и Донское общей протяжённостью 17,25 км», — рассказали в пресс-службе.
Строительством Приморского кольца занимается компания «ВАД». Два контракта на участок от Светлогорска до развязки в районе посёлка Русское по договору должны сдать в декабре 2026 года. Их общая стоимость составляет 17 миллиардов рублей.
Третий контракт — строительство участка от посёлка Русское до Круглово. Изначально работы планировали закончить так же в декабре 2026 года. Согласно сайту госзакупок, сейчас срок исполнения — октябрь 2028-го. Стоимость составляет 11 миллиардов рублей.
В рамках четвёртого контракта «ВАД» строит подъезды к Янтарному и Донскому. Объекты должны были сдать в октябре 2027 года, но срок исполнения перенесли на октябрь 2028-го. Стоимость работ — 9,6 миллиарда рублей.
