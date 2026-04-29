«Финишная прямая»: на новом участке Приморского кольца приступили к укладке верхнего слоя асфальта

К работам приступили в апреле с началом дорожно-строительного сезона. «Укладка верхнего слоя покрытия — это финишная прямая строительных работ. До этого выполнены все работы по подготовке основания: устройство дренажных систем, устройство насыпи земляного полотна, укладка и уплотнение слоёв дорожной одежды из песка, щебня, а также уложены нижние слои асфальтобетона. После укладки нам останется нанести разметку, установить дорожные знаки и закончить благоустройство полосы отвода объекта, далее дорогу можно будет открывать для движения. Работы на этом участке завершим к осени 2026 года», — рассказал руководитель строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.