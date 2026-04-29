«День защиты бизнеса» в Тольятти объединил более 200 предпринимателей

Второй региональный форум «День защиты бизнеса» в технопарке «Жигулевская долина» в Тольятти объединил ведущих экспертов, предпринимателей, представителей власти и надзорных инстанций, сообщили в администрации городского округа. Поддержку предпринимателям оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа форума 16 апреля включала практические рекомендации от юристов и представителей госорганов, разбор реальных кейсов и эффективных стратегий защиты бизнеса. На пленарном заседании участники обсудили новые реалии, актуальные для предпринимательского сообщества, после чего началась работа по тематическим секциям. Они были посвящены государственной защите бизнеса, мерам поддержки для предпринимателей Самарской области, финансовой и юридической безопасности и инструментам для развития своего дела.
«Малый и средний бизнес — это фундамент экономики Самарской области. Вы обеспечиваете занятость, формируете конкурентную среду и создаете востребованные товары и услуги. Наша задача — убрать существующие барьеры, создать благоприятные условия для работы и развития предпринимателей. Во многом этим задачам и посвящен форум», — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Всего в событии приняли участие более 200 предпринимателей. Их предложения по итогам форума соберут в единый перечень, который направят на рассмотрение в минэкономразвития региона.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.