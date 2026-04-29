Дожди и ночные заморозки ждут Волгоградскую область 30 апреля

Волгоградская область готовится к переменчивой погоде, которая принесет с собой кратковременные дожди и местами даже ночные заморозки. По данным синоптиков, с вечера 29-го до 30 апреля 2026 года жителей региона ожидает типичная весенняя картина, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
В самом Волгограде переменная облачность будет в течение суток. Ночью существенных осадков не ожидается, что позволит горожанам насладиться спокойной и сухой ночью. Однако утро и день принесут с собой кратковременный дождь. Днем ветер усилится до 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до комфортных 5−7 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 12−14 градусов.
Что касается Волгоградской области в целом, то здесь картина будет схожей, но с некоторыми важными нюансами. Также ожидается переменная облачность, и ночью осадков не предвидится. Утром и днем пройдут кратковременные дожди. Особое внимание стоит обратить на ночные температуры в области. Если днем воздух прогреется до 9−14 градусов, а в отдельных северо-западных районах — до 6−11 градусов, то ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов тепла. Но самое главное — местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до −1…-3 градусов.