Дожди и ночные заморозки ждут Волгоградскую область 30 апреля

Что касается Волгоградской области в целом, то здесь картина будет схожей, но с некоторыми важными нюансами. Также ожидается переменная облачность, и ночью осадков не предвидится. Утром и днем пройдут кратковременные дожди. Особое внимание стоит обратить на ночные температуры в области. Если днем воздух прогреется до 9−14 градусов, а в отдельных северо-западных районах — до 6−11 градусов, то ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов тепла. Но самое главное — местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки до −1…-3 градусов.