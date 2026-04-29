Скорректирован график работы подразделений по вопросам миграции

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России, дислоцированных на территории Нижегородской области, будут работать по следующему графику:
➖30 апреля 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час;
➖01 мая 2026 года — нерабочий праздничный день;
➖02 мая 2026 года — рабочий день;
➖03, 04 мая 2026 года — выходные дни;
➖05, 06, 07 мая 2026 года — рабочие дни;
➖08 мая 2026 года — является рабочим предпраздничным днем, рабочий день сокращается на 1 час;
➖09, 10, 11 мая 2026 года — нерабочие праздничные дни.
Отдел по вопросам трудовой миграции (ул. Академика Сахарова, 18) и подразделения УВМ (б-р Юбилейный, 32) работают с изменениями:
➖02, 03 мая 2026 года — выходные дни;
➖04, 05, 06, 07 мая 2026 года — рабочие дни.