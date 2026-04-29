Названа причина крушения вертолета в Пермском крае, где погибли двое

Утром, по данным ведомства, он совершил взлет с частной территории в пермской Елпачихе, потом в Барде забрал пассажира. Далее вертолет направился в «Ашатли Парк». Там выполнял разные маневры, в том числе со снижением до высоты 10 метров. В какой-то момент на высоте 26 метров вертолет столкнулся с металлическими канатами для зиплайна. Из-за этого произошло разрушение лопастей несущего винта.