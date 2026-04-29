Движение по Звездинке ограничат с 1 мая в Нижнем Новгороде

Временные неудобства связаны с ремонтом инженерных сетей, который продлится до середины месяца.

С 08:00 1 мая до 23:59 15 мая 2026 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Звездинка в районе дома № 24. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Перекрытие вводится в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

На время производства работ на участках улицы Звездинки от дома № 12 до дома № 24 и от дома № 24 до дома № 28/13 будет организовано двустороннее движение. Кроме того, с улицы Алексеевской автомобилисты смогут проехать напрямую на улицу Решетниковскую.

Специалисты рекомендуют водителям заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и строго следовать указаниям временно установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение ограничили по улице Провиантской в Нижнем Новгороде до 1 мая.