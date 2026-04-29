В День Победы в Перми выступит Русский хор

В День Победы в Перми знаменитый хор из Полазны представит песни с русским колоритом. В Год единства народов России в пространстве «Юралс» можно будет бесплатно послушать программу «Душа моя прописана в России» вокального ансамбля «Полазненские балагуры». (0+).
Этот коллектив известен не только в Пермском крае, но и по всей стране. Артисты — обладатели Гран-при различных престижных российских и международных конкурсов, часто выступают на крупных музыкальных фестивалях. У пермяков и гостей города 9 мая появится уникальная возможность окунуться в народную культуру в камерной обстановке пространства «Юралс». Зрители не только услышат душевные русские песни под аккомпанемент баянов, но и увидят яркие народные костюмы, узнают больше о корнях русской культуры.
Начало концерта в 18:00 по адресу: ул. Попова, 9.