В Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие восьмого велосипедного сезона 2026

В конце апреля в Суворовском районе донской столицы был официально открыт велосипедный сезон. Первым событием стал вылозаезд на горных велосипедах, который прошел в парке имени 70-летия Победы на специализированной трассе «Горный манеж», которая была создана застройщиком района — ВКБ-Новостройки.
Соревнование собрало как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта. Всего в заезде приняли участие более 120 человек из разных городов Ростовской области, а также Ставрополя, Мариуполя, Донецка, Волгограда, Горловки и Энергодара.
Открытие восьмого сезона велогонок традиционно началось с заездов самых юных участников — детей до пяти лет. Им предстояло преодолеть 200-метровую дистанцию на беговелах по специально размеченной трассе рядом со сценой. После заездов на беговелах соревнования продолжились в детских возрастных категориях: сначала выступили участники 5−6 лет, затем 7−8 и 9−10 лет, где мальчики и девочки соревновались вместе. В группе 11−13 лет заезды проводились отдельно для девочек и мальчиков.
Фото: предоставлено ВКБ Новостройки.
Завершили программу взрослые гонки на дистанции 4,6 км с набором высоты 120 метров. Участники были разделены по возрастным категориям: юноши 14−17 лет, мужчины 18−39, 40−49 и 50+. Для них были организованы более масштабные соревнования. Отмечается, что сложность трассы в Суворовском ненамного меньше, чем в том же Архызе, где проводятся состязания на Кубок России. Взрослых участников на трассе ожидали крутые спуски и подъемы, трамплины, и построенный в прошлом году единственный в регионе веломост.
По итогам соревнований всех призеров и победителей велогонки в возрастных категориях от пяти лет и старше получили различные подарки. Как рассказал представитель застройщика Дмитрий Чернавин, «ВКБ Новостройки» стараются каждый год порадовать жителей нашего города удивительными призами и эта весна не стала исключением.
Помимо денежных призов и медалей для победителей, все участники велогонки получили брендированные велосипедные бутылки с символикой спортивного Суворовского и книги о духовной истории России, предоставленные спонсорами соревнований. Списки победителей, фото- и видеоматериалы, а также расписание будущих мероприятий можно посмотреть в группе соревнований во ВКонтакте.