В Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие восьмого велосипедного сезона 2026

Завершили программу взрослые гонки на дистанции 4,6 км с набором высоты 120 метров. Участники были разделены по возрастным категориям: юноши 14−17 лет, мужчины 18−39, 40−49 и 50+. Для них были организованы более масштабные соревнования. Отмечается, что сложность трассы в Суворовском ненамного меньше, чем в том же Архызе, где проводятся состязания на Кубок России. Взрослых участников на трассе ожидали крутые спуски и подъемы, трамплины, и построенный в прошлом году единственный в регионе веломост.