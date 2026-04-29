Скончалась известный казахстанский врач и общественник Бахыт Туменова

Информация об этом появилась на ее странице в Facebook.
«Она посвятила свою жизнь развитию общественного здравоохранения, профилактике заболеваний и формированию культуры ответственного отношения к здоровью. Ее работа была направлена на реальные изменения — через просвещение, инициативы и поддержку людей. Бахыт Ниязбековна была принципиальным специалистом и человеком, для которого это дело стало настоящим служением. Ее вклад в развитие профилактики и снижение факторов риска будет еще долго ощущаться в профессиональном сообществе. Память о ней сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому она помогла. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Бахыт Туменова родилась в 1948 году в Кызылорде. 30 лет проработала врачом, прошла путь от рядового специалиста до руководителя системы областного здравоохранения.
Работала в составе межведомственной комиссии по изучению влияния ядерных испытаний на состояние здоровья людей.
Она стояла у истоков республиканского общественного объединения «Демократический выбор Казахстан» и народной партии «Алга!». Руководила Общественным фондом «Аман-Саулык» — некоммерческой неправительственной организацией, которая бесплатно защищает права граждан и пациентов.
