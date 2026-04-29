На фасаде гимназии № 125 появился мурал в честь Героя СВО Михаила Ермолина

Мурал в честь подполковника специальной военной операции Михаила Ермолина появился на фасаде казанской гимназии № 125. Открытие художественной композиции пройдет 8 мая на торжественной линейке, посвященной Дню Победы. Приняли работу депутат Государственной думы РФ Илья Вольфсон, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Ольга Воронова и сестра героя Елена Ермолина.
Михаил Ермолин, выпускник гимназии № 125, служил командиром реактивного артиллерийского дивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота. Он погиб 2 марта 2022 года при выполнении боевого задания.
В марте 2022 года за рулем небронированного «Урала» под непрекращающимся обстрелом Михаил Ермолин прорвался к своим. Тогда он спас 25 военнослужащих, эвакуировал раненых и вывез боеприпасы. На следующий день он погиб, спасая других своих товарищей.
За проявленные храбрость, самоотверженность и преданность боевому братству он был посмертно удостоен Ордена Мужества.
Идея создания мурала появилась в день открытия в этой гимназии Парты Героя, посвященной Михаилу Ермолину. Создать памятную художественную композицию доверили известному в Татарстане художнику — Никите Маркину.
«Мы застали момент, когда Никита наносил последние штрихи. Хочу искренне похвалить и поблагодарить художника: он вложил в эту картину не только свое мастерство, но и душу. И сестра Михаила, и директор школы очень высоко оценили результат — портрет получился очень искренним и светлым», — поделился Илья Вольфсон.
«И каждый день, приходя на занятия, школьники будут видеть лицо человека, который когда-то учился в тех же кабинетах, бегал по тем же коридорам, а в решающий момент шагнул в бессмертие, потому что, по его собственным словам, “иначе поступить не мог”, — отметил депутат Государственной думы РФ.