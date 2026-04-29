В Красноярске на майские праздники запустят дополнительные электрички

В Красноярске на майские праздники назначат шесть дополнительных электричек. Как сообщили в КрасЖД, они выйдут на востребованные «дачные» маршруты — до станций Зеледеево, Кемчуг и Снежница.
Вот как будут курсировать пригородные поезда:
— 30 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы;
— 1−2 мая, а также 9−10 мая — как в субботу;
— 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья.
Для экспрессов расписание отдельное. Так, состав Красноярск — Боготол выйдет в рейс 30 апреля и 8 мая, в обратном направлении — 3 и 11 мая.
Железнодорожники добавили, что количество вагонов на популярных направлениях будет увеличено до шести, восьми и десяти штук. Полное расписание можно уточнить на сайте компании или в приложении для смартфонов.
