С островов Молокова и Отдыха в Красноярске вывезли 350 кубометров мусора

С начала текущего года с территории Центрального района краевой столицы вывезли 750 кубометров. Для этого понадобилось 75 КамАЗов. Наибольший объем мусора, около 350 кубометров, вывезли с территорий островов Молокова и Отдыха. Уборки также проводились на улицах Брянская и Промысловая, а также на Северном шоссе. Как обычно, были убраны мелкие несанкционированные свалки в частной застройке Покровки, на улицах Достоевского и Юрия Гагарина. В этом году на уборку мусора в Центральном районе выделено около 13 миллионов рублей. Территорию планируется очистить от 7,3 тысячи кубометров мусора. Кроме того, проводится работа по предотвращению захламления: на проблемных участках устанавливают камеры видеонаблюдения. С начала года за складирование отходов оштрафовали уже 18 человек. Отметим, в текущем году в Центральном районе города будет организовано 11 контейнерных площадок для сбора ТКО.