Воронежская область готова к летней оздоровительной кампании и ГИА

Также на совещании обсудили строительство и капремонт объектов образования. В Воронежской области в этом году на капитальный ремонт образовательных учреждений направят 939 млн рублей. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» идут работы на пяти ключевых объектах. Так, ремонтные работы начались в Новогремяченской школе в Хохольском районе и техникуме имени А. К. Лысенко в Лисках. Ещё три объекта находятся в стадии запуска.