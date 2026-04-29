Воронежская область готова к летней оздоровительной кампании и ГИА

Готовность к летней оздоровительной кампании, проведение государственной итоговой аттестации и ход строительства объектов образования в 2026 году обсудили на совещании зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В режиме видеосвязи во встрече принял участие губернатор Александр Гусев.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в стране реализуется нацпроект «Молодёжь и дети», направленный на развитие системы воспитания, обновление инфраструктуры и повышение образовательных результатов. В прошлом году, который был объявлен Годом детского отдыха в системе образования, была внедрена федеральная программа воспитательной работы, обязательная для всех лагерей страны.
В Воронежской области в этом году будут работать 30 стационарных лагерей, 668 лагерей дневного пребывания, 18 палаточных лагерей, 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен, включая программы «Время первых» и «Орлята России». Ожидается, что этим летом организованные формы отдыха охватят более 93 тысяч детей.
С особым вниманием в регионе подходят к отдыху детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется отдых более 6,5 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из семей участников СВО. В том числе около двух тысяч детей отдохнут за пределами Воронежской области. Также регион оказывает помощь районам ЛНР. Так, 550 детей из Новопсковского и Белокуракинского районов отдохнут в Евпатории.
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы лагерей. В этом году на эти цели направлено 40 млн рублей из облбюджета. На эти средства отремонтируют пищеблок и медицинский блок новоусманского лагеря «Юность».
Основной период государственной итоговой аттестации начнётся с 1 июня, сообщил вице-премьер. В Воронежской области подготовка к ГИА вышла на финишную прямую. В 2026 году на участие в ЕГЭ зарегистрировано свыше 10 тысяч выпускников. Регион вошел в число лидеров по доле учащихся, выбравших естественно-научные дисциплины, профильную математику и информатику. Этот показатель достиг 42% и превысил плановое значение федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».
Экзамены будут проходить в 76 пунктов, 11 из них расположены на дому. С конца апреля специалисты проходят обучение на федеральной платформе, а в мае пройдут финальные мероприятия по обеспечению комплексной безопасности.
В системе основного общего образования (ОГЭ) зарегистрировано свыше 25 тысяч участников. Среди школьников возрос интерес к естественно-научным предметам и информатике. В регионе организуют 110 пунктов проведения экзаменов, в 70 из них экзамены пройдут по модели ЕГЭ в пилотном режиме.
Также на совещании обсудили строительство и капремонт объектов образования. В Воронежской области в этом году на капитальный ремонт образовательных учреждений направят 939 млн рублей. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» идут работы на пяти ключевых объектах. Так, ремонтные работы начались в Новогремяченской школе в Хохольском районе и техникуме имени А. К. Лысенко в Лисках. Ещё три объекта находятся в стадии запуска.