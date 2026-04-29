Ветеран СВО из Лисок установил мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу

Развитие детско-юношеского спорта в Лискинском районе обсудили на совещании в правительстве области, которое провел губернатор Александр Гусев.
Как рассказал глава района Игорь Кирнос, в муниципалитете популярны Всероссийские спортивные соревнования школьников — «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», а также школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» и «Футбол в школу». Ежегодно в них принимают участие свыше 30 школьных команд и около 1,5 тысяч учащихся.
В Лискинском районе работает несколько спортивных школ, при этом три из них — олимпийского резерва (по гребле, тяжелой атлетике и плаванию). Там занимаются почти 2,7 тысяч человек, с детьми работают 69 тренеров. Только за последние три года были подготовлены свыше 100 перворазрядников, 48 кандидатов в мастера спорта, семь мастеров спорта. Шесть спортсменов по спортивной борьбе и восемь по гребле зачислены в училище олимпийского резерва в Москве. Три человека по этим же видам включены в состав сборной страны среди юниоров.
Развивается и адаптивный спорт. Так, инструктор Алексей Харченко занимается тяжелой атлетикой не только с детьми, но и с ветеранами СВО и людьми с ограниченными возможностями.
«Например, в прошлом году ветеран СВО Николай Савченко занял первое место в первенстве и чемпионате Воронежской области по пауэрлифтингу и установил мировой рекорд на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве. Помимо Николая Николаевича, активно занимаются спортом еще два ветерана спецоперации», — поделился Игорь Кирнос.
Практика проведения открытых спортивных мероприятий, встреч с известными спортсменами и выстраивание системы преемственности уже показала свою эффективность — за последние три года количество занимающихся спортом лискинцев выросло на четыре тысячи человек.