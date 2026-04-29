Ветеран СВО из Лисок установил мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу

В Лискинском районе работает несколько спортивных школ, при этом три из них — олимпийского резерва (по гребле, тяжелой атлетике и плаванию). Там занимаются почти 2,7 тысяч человек, с детьми работают 69 тренеров. Только за последние три года были подготовлены свыше 100 перворазрядников, 48 кандидатов в мастера спорта, семь мастеров спорта. Шесть спортсменов по спортивной борьбе и восемь по гребле зачислены в училище олимпийского резерва в Москве. Три человека по этим же видам включены в состав сборной страны среди юниоров.