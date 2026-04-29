Болотоход нетрезвого нижегородца передали бойцам СВО

44-летний нарушитель получил административное наказание за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав. Несмотря на это, он снова сел пьяным за руль болотохода. В результате мужчину привлекли к уголовной ответственности и конфисковали транспортное средство в доход государства.