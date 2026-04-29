Собрания собственников жилья могут перевести в электронный вид

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Разработанный и согласованный с ведомствами законопроект о цифровизации протоколов общих собраний собственников (ОСС) помещений в многоквартирном доме будет внесен в Госдуму до конца созыва, сообщила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Точной статистики у нас нет, но я не ошибусь, если скажу, что как минимум половина собраний проходят с нарушениями. На протяжении всего 8-го созыва Госдумы я и мои коллеги по комитету по ЖКХ пытаемся найти решение… После долгих попыток совместно с Минстроем мы вышли на концепцию законопроекта о цифровизации ОСС», — сказала Разворотнева «Парламентской газете».
Она сообщила, что до конца текущего созыва разработанный и согласованный с ведомствами законопроект будет внесен в Госдуму.
«Проект предполагает проведение собраний преимущественно через платформу ГИС ЖКХ и региональные информационные системы. Проводить очные собрания можно будет только в небольших домах, в которых до 30 квартир. Обязательное условие участия в цифровом собрании — подтвердить свою личность», — добавила депутат.
Разворотнева пояснила, что после начала голосования система сформирует и выдаст бюллетень по определенной форме, четко по тому перечню вопросов, которые сформулировал инициатор, и проголосовать через систему можно двумя способами: непосредственно в электронном виде через личный кабинет либо заполнив типовую машиночитаемую форму, которую будет определять Минстрой.
«Организатор собрания, он же администратор, сканирует эти бюллетени, которые формируются системой. И еще до того, как сформирован протокол, собственнику придет извещение о том, как он проголосовал и по каким вопросам. Если человек не согласен, если это было не его голосование, там будет кнопка, с помощью которой можно аннулировать голос или поставить его заново», — рассказала она.
В этом плане, по словам парламентария, предусматривается инфраструктура поддержки, которую должен создать регион: субъект может делегировать органам местного самоуправления — МФЦ или иной государственной организации — полномочия по оказанию консультационно-организационной помощи.
«И, наконец, последняя новелла заключается в том, что мы убираем управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в качестве посредника, к которому люди несут протокол. Именно на этом этапе очень часто сейчас происходят подмены», — подчеркнула Разворотнева.
Она считает, что процесс будет строже контролироваться, появятся дополнительные действия, но жить так, как сейчас, невозможно — когда дома передаются без ведения собственников от одной компании другой, когда без ведения собственников взлетает плата за содержание жилья, когда деньги, которые собственники собирали на капремонт, списываются, а люди об этом ничего не знают.
«Если мы установим жесткий контроль за голосованием, то дальше можно будет снижать кворумы. Например, на повторном голосовании уменьшать кворум по принятию некритических решений до 25%. А также принимать решения простым большинством голосов вне зависимости от явки, то есть влиять на судьбу дома будут активные собственники. Это задача уже для следующего созыва Госдумы», — подытожила политик.