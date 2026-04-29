Виновников нефтяного загрязнения обязали выплатить в казну Волгограда 87 млн рублей

Согласно материалам дела, что земельный участок, на котором выявлены загрязнения, был передан индивидуальному предпринимателю в аренду в марте 2021 года. Далее коммерсант передал землю во временное пользование компании по утилизации отходов, сотрудники которой стали сливать нефтесодержащие отходы III класса опасности на участке и за его пределами. Было загрязнено порядка 1,4 га почвы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках гражданского судопроизводства прокуратура потребовала взыскать с коммерсантов свыше 129 миллионов рублей, но вина ответчиков тогда была признана недоказанной. Представителю надзорного органа в иске было отказано.