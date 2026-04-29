Врач Купрашевич объяснила, действительно ли существует аллергия на работу

Аллерголог-иммунолог детской поликлиники ККБСМП им. Подгорбунского Любовь Купрашевич рассказала, действительно ли существует так называемая «аллергия на работу». Об этом сообщают VSE42.RU.
По мнению врача, в отдельных случаях — да, но только когда речь идёт о реальной реакции организма на конкретные раздражители.
Например, человеку с аллергией на шерсть или частички кожи животных не стоит работать в питомниках, цирках или зоопарках, где частый и тесный контакт с животными неизбежен. А тем, у кого аллергия на пыльцу, будет некомфортно трудиться в ботанических садах или местах с обилием цветущих растений.
Совсем другое дело — если нежелание идти на работу вызвано внутренним неприятием коллектива, руководства или самой деятельности. Это, по словам специалиста, уже не аллергия, а психосоматика. В таких случаях врач советует пересмотреть свой профессиональный путь.