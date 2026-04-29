Ночные прогулки по рекам и каналам Петербурга хотят запретить

Ограничения действуют с 1 марта 2026 года. С 23:00 до 05:00 запрещено движение всех маломерных судов в центральной части Невы. Зона охватывает акваторию от Благовещенского до Литейного моста, включая район Стрелки Васильевского острова. Для некоммерческих судов правила еще строже — им нельзя находиться между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами в ночное время.