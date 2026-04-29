Ночные прогулки по рекам и каналам Петербурга хотят запретить

Губернатор Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект об ограничении ночных водных прогулок. Документ подробно описывает штрафы за нарушения на маломерных судах в центре города.
Ограничения действуют с 1 марта 2026 года. С 23:00 до 05:00 запрещено движение всех маломерных судов в центральной части Невы. Зона охватывает акваторию от Благовещенского до Литейного моста, включая район Стрелки Васильевского острова. Для некоммерческих судов правила еще строже — им нельзя находиться между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами в ночное время.
— Меры вынужденные. Количество ночных прогулок растет, а видимость на воде из-за неполной освещенности падает. Переполненная акватория создает реальные риски для людей, — пояснил представитель губернатора Константин Сухенко.
Не все депутаты согласны с инициативой. Парламентарий Дмитрий Павлов возмутился, что Минтранс ввел запрет, не посоветовавшись ни с городскими властями, ни с жителями, ни с бизнесом. По его словам, ограничение мешает туристам встречать развод мостов и убивает рабочие места для владельцев маломерных судов.
Сухенко признал, что это самое болезненное нововведение, но назвал его компромиссным. В будущем правила могут смягчить, если будут учтены мнения жителей. Пока же законопроект внесен в ЗакС в редакции, соответствующей федеральному закону.