В Ростове-на-Дону женщина бросила коляску с ребенком на остановке

Женщина в Ростове-на-Дону бросила коляску с ребенком на остановке общественного транспорта. Полицейским она объяснила свой поступок тем, что поссорилась с мужем и «психанула».
Как сообщает RT.Ru со ссылкой на МВД по региону, на женщину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Брошенного в коляске ребенка обнаружили прохожие, они вызвали полицию. Как выяснилось, перед тем как совершить этот поступок, женщина позвонила мужу. Он и прибежал на остановку, откуда его вместе с малышом забрали в отделение.