Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону женщина бросила коляску с ребенком на остановке

Женщина в Ростове-на-Дону бросила коляску с ребенком на остановке общественного транспорта. Полицейским она объяснила свой поступок тем, что поссорилась с мужем и «психанула».

Как сообщает RT.Ru со ссылкой на МВД по региону, на женщину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Брошенного в коляске ребенка обнаружили прохожие, они вызвали полицию. Как выяснилось, перед тем как совершить этот поступок, женщина позвонила мужу. Он и прибежал на остановку, откуда его вместе с малышом забрали в отделение.