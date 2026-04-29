Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦОНы и СпецЦОНы несколько дней не будут работать в Казахстане

Стало известно, по какому графику будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в период майских праздников в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на «Правительство для граждан».

Как сообщили на сайте госкорпорации «Правительство для граждан», в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, не будут работать 1, 7 и 9 мая.

В публикации говорится, что 2 и 11 мая будут работать дежурные ЦОНы и специализированные ЦОНы.

«В эти дни центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00, в специализированных ЦОНах прием заявлений осуществляется до 12:00, а готовые документы можно получить до 13:00», — уточнили в госкорпорации.

Отмечается, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.

Напомним, в мае в Казахстане отмечают сразу четыре праздника, поэтому для граждан этот месяц станет насыщенным на дополнительные выходные дни.