ЦОНы и СпецЦОНы несколько дней не будут работать в Казахстане

Как сообщили на сайте госкорпорации «Правительство для граждан», в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, не будут работать 1, 7 и 9 мая.
В публикации говорится, что 2 и 11 мая будут работать дежурные ЦОНы и специализированные ЦОНы.
«В эти дни центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00, в специализированных ЦОНах прием заявлений осуществляется до 12:00, а готовые документы можно получить до 13:00», — уточнили в госкорпорации.
Отмечается, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.
Напомним, в мае в Казахстане отмечают сразу четыре праздника, поэтому для граждан этот месяц станет насыщенным на дополнительные выходные дни.