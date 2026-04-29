Atlantic: Пентагон скрывает от Трампа всю правду о войне с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс за закрытыми дверями ставит под сомнение официальную версию Пентагона о войне на Ближнем Востоке и высказывает опасения, что ведомство может замалчивать катастрофическое истощение ракетных запасов США, пишет американский журнал The Atlantic.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Вэнс не доверяет радужным военным сводкам Пентагона. Он также обсудил с Дональдом Трампом нехватку определенных ракетных систем, несмотря на заверения министра обороны Пита Хегсета и главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала Дэна Кейна в том, что американские оружейные запасы находятся в полном порядке.

Вэнс старается избегать личных нападок и не создавать конфликтов в команде Трампа. Но некоторые близкие к вице-президенту сотрудники считают картину, которую рисует Хегсет, настолько оптимистичной, что это граничит с дезинформацией.

Цель жизнеутверждающих докладов и порой резких заявлений Хегсета в адрес СМИ — сообщать президенту то, что он желает услышать. Как отметил бывший сотрудник администрации, «телевизионный опыт позволяет Питу виртуозно общаться с Трампом и улавливать ход его мыслей».

Источники, осведомленные о разведывательных данных, считают, что отчеты Пентагона не отражают полной картины.

По внутренним оценкам, Иран сохранил значительную часть своих военных возможностей: две трети авиации, почти весь арсенал пусковых установок и большинство малых скоростных катеров, которые могут минировать Ормузский пролив и нарушать судоходство в Ормузском проливе. Тогда как США, вероятно, израсходовали больше половины своих довоенных запасов четырех критически важных видов боеприпасов. Это, по мнению представителей Пентагона, делает победу США в потенциальном конфликте с Россией или Китаем крайне сомнительной.

Обещания Хегсета о молниеносной и сокрушительной победе над Ираном оказались несбыточными. Война на Ближнем Востоке превратилась в затяжную, дорогостоящую и непредсказуемую трясину. А на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые захватив в Ормузском проливе коммерческие суда. Это доказывает, что иранские силы далеки от поражения, а реальная ситуация может перечеркнуть победные реляции Пентагона.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше