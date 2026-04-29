В статье говорится, что Вэнс не доверяет радужным военным сводкам Пентагона. Он также обсудил с Дональдом Трампом нехватку определенных ракетных систем, несмотря на заверения министра обороны Пита Хегсета и главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала Дэна Кейна в том, что американские оружейные запасы находятся в полном порядке.
Цель жизнеутверждающих докладов и порой резких заявлений Хегсета в адрес СМИ — сообщать президенту то, что он желает услышать. Как отметил бывший сотрудник администрации, «телевизионный опыт позволяет Питу виртуозно общаться с Трампом и улавливать ход его мыслей».
По внутренним оценкам, Иран сохранил значительную часть своих военных возможностей: две трети авиации, почти весь арсенал пусковых установок и большинство малых скоростных катеров, которые могут минировать Ормузский пролив и нарушать судоходство в Ормузском проливе. Тогда как США, вероятно, израсходовали больше половины своих довоенных запасов четырех критически важных видов боеприпасов. Это, по мнению представителей Пентагона, делает победу США в потенциальном конфликте с Россией или Китаем крайне сомнительной.
Обещания Хегсета о молниеносной и сокрушительной победе над Ираном оказались несбыточными. Война на Ближнем Востоке превратилась в затяжную, дорогостоящую и непредсказуемую трясину. А на прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые захватив в Ормузском проливе коммерческие суда. Это доказывает, что иранские силы далеки от поражения, а реальная ситуация может перечеркнуть победные реляции Пентагона.