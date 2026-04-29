Новочеркасское военное училище связи объявило о наборе курсантов

Об этом сообщили власти Новочеркасска.

В 2026 году возрождённое в Ростовской области Новочеркасское высшее военное командное училище связи (НВВКУС) открывает набор курсантов — об этом официально сообщили городские власти Новочеркасска.

Направление подготовки — «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», при этом будущим курсантам будет предоставлена возможность выбрать одну из двух специализаций: системы радиосвязи специального назначения или системы коммутации и сети связи специального назначения.

На обучение принимаются кандидаты в возрасте от 16 до 30 лет, при этом для поступления необходимо успешно сдать русский язык (минимальный балл ЕГЭ — 36) и математику (минимальный балл ЕГЭ — 27), а также по выбору сдать физику (минимальный балл ЕГЭ — 36) или информатику (минимальный балл ЕГЭ — 40).

Поступление в 2026 году будет проходить на базе Военной академии связи в Санкт-Петербурге, а само обучение начнётся 1 сентября 2026 года в Новочеркасске — приёмная комиссия уже начала работу, поэтому желающим рекомендуется поспешить с подачей документов.