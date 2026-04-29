Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дачу со скидкой: южноуральские пенсионеры могут добраться до участков в три раза дешевле

Пенсионеры-садоводы Челябинской области с 1 мая получат скидку на электрички.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая по 15 октября 2025 года в Челябинской области начнет действовать льготный проезд для садоводов пенсионного возраста. Скидка на абонементные билеты составит 70%.

Льготой могут воспользоваться женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Обязательное условие — человек должен состоять в садоводческом или огородническом товариществе либо обрабатывать свой участок самостоятельно, без оформления членства.

Скидку предоставляют на два вида проездных: месячный билет (не более 15 поездок в месяц) и абонемент выходного дня.

Оформить льготный билет предлагают в любой пригородной кассе. Для этого потребуются документ, удостоверяющий личность, пенсионное удостоверение либо справка о назначении пенсии, а также справка от правления СНТ или ОНТ. Если садовод не входит в товарищество, вместо справки от правления подойдет документ из местной или межрайонной ассоциации (союза) СНТ.