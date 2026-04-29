На дачу со скидкой: южноуральские пенсионеры могут добраться до участков в три раза дешевле

Оформить льготный билет предлагают в любой пригородной кассе. Для этого потребуются документ, удостоверяющий личность, пенсионное удостоверение либо справка о назначении пенсии, а также справка от правления СНТ или ОНТ. Если садовод не входит в товарищество, вместо справки от правления подойдет документ из местной или межрайонной ассоциации (союза) СНТ.