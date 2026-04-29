В Пермском крае проводят рейды по выявлению нелегальных гидов

Экскурсоводов в Прикамье начали проверять на наличие аттестации, сообщает ИА «Текст».
Мероприятия проводят 2−3 раза в неделю возле основных туристических объектов. Цель проверок — выявить экскурсоводов, которые работают без аттестации. По их результатам могут выдать предостережения, предписания или штрафы. Пока неаттестованных специалистов не нашли.
Такие рейды проходят в разных регионах России. Они нужны, чтобы подтвердить квалификацию гидов, повысить качество услуг и безопасность туристов.
