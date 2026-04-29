Жителя Черняховска, побившего полицейского, отправили в колонию строгого режима

За решеткой агрессор проведет почти два года.

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Черняховска, который побил полицейского — 1 год 9 месяцев и 15 дней колонии. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ночью в марте этого года сотрудники полиции прибыли в квартиру на ул. Дачной в Черняховске — отреагировали на сообщение о том, что мужчина шумит и не дает покоя.

Сам горожанин был пьян. Увидев полицейских, не перестал вести себя агрессивно, матерился и угрожал сотруднику МВД.

Затем он нанес ему не менее трех ударов ногой и кулаком в голову и живот.

В судебном заседании мужчина свою вину признал.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.