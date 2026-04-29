В Оренбурге отремонтируют 2 дороги к святыням и местам поклонения

Участки двух дорог, ведущих к религиозным объектам в Оренбурге, приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт идет на улице Рыбаковской и Парковом проспекте, сообщили в городской администрации.
По Рыбаковской горожане и гости Оренбурга добираются до Центральной соборной мечети. К работам на участке уже приступили: специалисты выполнили фрезерование и уложили выравнивающий слой асфальта. Следующий этап — укладка верхнего слоя покрытия.
Путь к мечети «Караван‑Сарай» на Парковом проспекте тоже станет комфортнее и безопаснее: дорожники демонтировали изношенный слой покрытия, приступили к разборке старого и установке нового бортового камня. В дальнейших планах — укладка асфальта, чтобы дорога стала более удобной для пешеходов и водителей.
Отметим, что в прошлом сезоне мастера обновили участок улицы Гастелло протяженностью почти 1 км. Эта дорога ведет к храму Казанской иконы Божией Матери.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.