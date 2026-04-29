Калининградец ранил сожительницу ножом во время ссоры, женщина в реанимации

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 44‑летнего местного жителя, который во время ссоры ударил сожительницу ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 29 апреля.
Конфликт произошёл, когда пара вместе выпивала. Во время бытовой ссоры мужчина схватил кухонный нож и ранил женщину в живот. Осознав произошедшее, он вызвал скорую помощь. Пострадавшую с проникающим ранением брюшной полости доставили в реанимацию.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. На время следствия он заключён под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.
