При пожаре в Нижнем Новгороде погибли 200 чихуахуа

В результате пожара в Нижнем Новгороде погибли 200 собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар начался в надворной постройке на территории участка на улице Воронихина. В тушении огня были задействованы 30 человек и 6 единиц техники.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сотрудники МЧС устанавливают причину произошедшего.

Как сообщает ТАСС, постройка, в которой произошел пожар, использовалась для разведения собак.

По словам хозяйки, там находились 200 собак породы чихуахуа. Все они погибли.

В свою очередь, Mash пишет, что помещение, где жили собаки, отапливалось старой печкой без заслонки. Угли вылетели из очага на пол, разгорелся огонь. Животные были заперты внутри и не смогли выбраться.

