Горячую воду в Уфе начнут отключать с 12 мая

В Уфе горячую воду начнут отключать с 12 мая. После завершения отопительного сезона специалисты начинают планово готовиться к следующем осенне-зимнему периоду, сообщили в мэрии города.
Они проводят гидравлические испытания тепловых сетей и проверяют их прочность и герметичность. Кроме того, к ремонтным работам приступают и управляющие организации, которые обеспечивают качественное и эффективное распределение теплоресурсов внутри домов. Также проводят испытания, реконструкции и капитальные ремонты тепловых сетей и источников тепловой энергии.
С 12 мая отключения горячей воды начнутся в микрорайоне Шакша, в центральном, южном и северном районах, с 1 июня — в Инорсе, а 2 июня — в Затоне.
С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.