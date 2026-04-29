Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду в Уфе начнут отключать с 12 мая

Опубликован график отключения в этом году.

Источник: AP 2024

В Уфе горячую воду начнут отключать с 12 мая. После завершения отопительного сезона специалисты начинают планово готовиться к следующем осенне-зимнему периоду, сообщили в мэрии города.

Они проводят гидравлические испытания тепловых сетей и проверяют их прочность и герметичность. Кроме того, к ремонтным работам приступают и управляющие организации, которые обеспечивают качественное и эффективное распределение теплоресурсов внутри домов. Также проводят испытания, реконструкции и капитальные ремонты тепловых сетей и источников тепловой энергии.

С 12 мая отключения горячей воды начнутся в микрорайоне Шакша, в центральном, южном и северном районах, с 1 июня — в Инорсе, а 2 июня — в Затоне.

С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.