Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Одессы после взрыва загорелся сухогруз

На балкере Kiran Marmara под флагом Мальты, шедшем в одесский порт Южный, произошел пожар после взрыва. По сообщениям СМИ, в районе были зафиксированы полеты российских дронов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В акватории Черного моря вблизи Одессы терпит бедствие сухогруз, на борту которого начался пожар. Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный, возгоранию на судне предшествовал взрыв.

По предварительным данным, речь идет о балкере Kiran Marmara, который следовал под флагом Мальты в порт Южный для загрузки. На данный момент неизвестно о наличии пострадавших среди членов экипажа.

Судно было построено в 2014 году. Его длина составляет 199 метров, ширина — 32 метра, а дедвейт достигает 64 тысяч тонн.

Ранее профильные каналы сообщали об активности российских БПЛА на данном направлении.

