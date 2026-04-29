У берегов Одессы после взрыва загорелся сухогруз

В акватории Черного моря вблизи Одессы терпит бедствие сухогруз, на борту которого начался пожар. Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный, возгоранию на судне предшествовал взрыв.
По предварительным данным, речь идет о балкере Kiran Marmara, который следовал под флагом Мальты в порт Южный для загрузки. На данный момент неизвестно о наличии пострадавших среди членов экипажа.
Судно было построено в 2014 году. Его длина составляет 199 метров, ширина — 32 метра, а дедвейт достигает 64 тысяч тонн.
Ранее профильные каналы сообщали об активности российских БПЛА на данном направлении.