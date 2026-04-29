Эксперт крупного российского банка назвал условия для развития строительного рынка

Снижение ставки ЦБ ниже «психологического уровня» в 12% может привести к значимому увеличению объемов рыночного ипотечного кредитования.

Застройщики смогут предлагать массовые скидочные программы при уровне ключевой ставки в 11−12% годовых.

Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

«Я бы назвал уровень между 11% и 12% приемлемым для компаний. При таком уровне ключевой ставки несубсидированные ипотечные ставки окажутся где-то на уровне 13−14%. И в такой ситуации рыночных ставок застройщики уже смогут предлагать массовые скидочные программы, которые сделают реальную ставку, по крайней мере в начале процесса стройки, т. е. до ввода жилья, меньше 12%», — сказал он.

По мнению Розинского, снижение ставки ЦБ ниже «психологического уровня» в 12% может привести к значимому увеличению объемов рыночного ипотечного кредитования. «А значит, подстегнет жилую стройку, а следовательно, и многие другие смежные отрасли, за счет эффекта мультипликатора в экономик», — добавил он.

На минувшем заседании Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14,5% годовых.