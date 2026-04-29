Юрий Старилов официально утверждён ректором Воронежского госуниверситета

В декабре 2025 года за него проголосовали 88% делегатов.

Источник: АиФ Воронеж

В должности ректора Воронежского государственного университета официально утвердили Юрия Старилова. Это закрепило итоги выборов главы вуза, которые прошли ещё в декабре 2025 года.

За заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук тогда проголосовали 88% делегатов. Фактически руководить вузом Юрий Старилов начал в декабря прошлого года, однако считался исполняющим обязанности.

Напомним, что ранее ректором ВГУ являлся Дмитрий Ендовицкий. В декабре 2025 года его признали виновным в даче взятки в размере 600 тысяч рублей бывшему председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной через посредника, а также в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Бывшему главе вуза назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, а также штрафа в размере трёх млн рублей.