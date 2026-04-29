Масштабный Фестиваль китайской культуры пройдёт в Нижнем Новгороде

Нижегородцев ждут мастер-классы по каллиграфии, чайные церемонии и новые фильмы с Джеки Чаном в центре «Рекорд».

В Центре культуры «Рекорд» 2 мая состоится традиционный Фестиваль китайской культуры, приуроченный к празднованию Дня молодежи в КНР. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Программу подготовили преподаватели и студенты Института Конфуция при НГЛУ имени Н. А. Добролюбова.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по китайской каллиграфии, древней практике тайцзицюань и танцам с веерами. Программа также включает лекцию-дефиле о традиционных костюмах и знакомство с тонкостями чайной церемонии. Все необходимые материалы для творческих занятий участникам предоставят на месте.

Завершится праздник кинопоказами: зрителям представят комедийный боевик «Операция “Панда”: Дикая миссия» с Джеки Чаном и философскую картину «Воскрешение» режиссера Би Ганя. Вход на мероприятия осуществляется по предварительной регистрации, так как количество мест в залах ограничено.

Ранее сообщалось, что музей поколений героев открыли в Дзержинске.