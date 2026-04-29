Масштабный Фестиваль китайской культуры пройдёт в Нижнем Новгороде

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по китайской каллиграфии, древней практике тайцзицюань и танцам с веерами. Программа также включает лекцию-дефиле о традиционных костюмах и знакомство с тонкостями чайной церемонии. Все необходимые материалы для творческих занятий участникам предоставят на месте.