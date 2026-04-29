На ремонт участков дорог в Тарасовском и Боровском районах выделили 26,4 млн рублей

В поселке Тарасовском началась реконструкция 735-метрового отрезка улицы Речной. Подрядчик, АО Октябрьское ДРСУ, уже приступил к укладке нового асфальтобетонного покрытия и планировке обочин. Участок проходит от моста через реку Россошь вблизи центральной больницы до ранее обновленной улицы Московской. Общая стоимость работ составляет около 8,8 млн руб. Средства выделены из областного и местного бюджетов.