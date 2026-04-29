Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет экспортировать продукцию в Сербию

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открыл представительство в Сербии, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Поддержку и помощь московским экспортерам предоставляют в том числе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Столичный разработчик панелей и дисплеев занимает лидирующие позиции на российском рынке — его доля превышает 30%. Компания активно экспортирует свою продукцию в страны СНГ и продолжает расширять присутствие за рубежом.
«Особая экономическая зона “Технополис Москва” — центр разработки высокотехнологичных решений в столице. Так, резидент и крупнейший в стране производитель дисплеев, интерактивного оборудования и вычислительной техники открыл представительство в Сербии. В России предприятие уже занимает практически треть рынка и экспортирует в Казахстан и Таджикистан», — отметил Максим Ликсутов.
Компания выпускает более 45 различных типов устройств и благодаря поддержке города непрерывно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, расширение производства, а также реализует уникальные проекты для укрепления технологического суверенитета.
Организация подписала эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с партнером, который будет представлять столичные технологии на Балканах. В церемонии открытия представительства приняли участие руководство предприятия, ведущие сербские дистрибьюторы, а также представители международных компаний. Партнеры отметили высокую конкурентоспособность московской продукции, ее соответствие запросам рынка, совместимость с локальными ИТ-системами и возможности адаптации под задачи заказчиков.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.