Через Геленджик запустят шесть новых междугородних автобусных маршрутов

Междугородных рейсов из Геленджика станет больше с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая транспортная доступность города-курорта Геленджик значительно расширится. О запуске шести новых междугородних рейсов сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Решение принято с учетом роста пассажиропотока к летнему сезону и направлено на повышение комфорта гостей и жителей», — отметили в мэрии курорта.

Главным нововведением станет прямой рейс «Геленджик — Севастополь». Автобус будет отправляться с городской автостанции ежедневно в 20:00.

Кроме того, через Геленджик начнут курсировать востребованные проходящие маршруты:

— Новороссийск — Сочи (аэропорт);

— Анапа — Москва;

— Анапа — Сочи;

— Новороссийск — Грозный;

— Новороссийск — Ставрополь.

Также в пресс-службе мэрии напомнили, что до 19 мая включительно продолжает работу специальный рейс «Геленджик — Донецк», который выполняется через день.