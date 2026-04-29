Через Геленджик запустят шесть новых междугородних автобусных маршрутов

С 1 мая транспортная доступность города-курорта Геленджик значительно расширится. О запуске шести новых междугородних рейсов сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Решение принято с учетом роста пассажиропотока к летнему сезону и направлено на повышение комфорта гостей и жителей», — отметили в мэрии курорта.
Главным нововведением станет прямой рейс «Геленджик — Севастополь». Автобус будет отправляться с городской автостанции ежедневно в 20:00.
Кроме того, через Геленджик начнут курсировать востребованные проходящие маршруты:
— Новороссийск — Сочи (аэропорт);
— Анапа — Москва;
— Анапа — Сочи;
— Новороссийск — Грозный;
— Новороссийск — Ставрополь.
Также в пресс-службе мэрии напомнили, что до 19 мая включительно продолжает работу специальный рейс «Геленджик — Донецк», который выполняется через день.