Слюсарь поддержал идею о снижении долговой нагрузки на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь анонсировал инициативу по снижению долговой нагрузки в регионах, о чём сообщил в своём посте в социальных сетях.
Он отметил, что президент Владимир Владимирович Путин поддержал предложение «Единой России» об отсрочке погашения бюджетных кредитов для регионов: выплаты перенесут с текущего года на более поздний срок, что позволит существенно снизить нагрузку на бюджет. Глава государства поручил обеспечить решение этого вопроса.
Юрий Слюсарь также напомнил, что на прошлой неделе Ростовской области уже списали 1 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. По словам губернатора, высвободившиеся средства были направлены на важные направления — в том числе на поддержку участников СВО, малого и среднего бизнеса, а также на ремонт лифтов.
При этом он добавил, что ранее регионам списали только две трети долга, а оставшуюся часть необходимо было погасить.