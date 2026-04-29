Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи будут еженедельно проверять качество морской воды

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора Краснодарского края планируют приступить к еженедельной проверке качества морской воды во всех районах Сочи в мае, когда температура воды прогреется выше 18 градусов тепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.

«Когда температура воды будет выше 18 градусов, Роспотребнадзор начнет плановые исследования проб морской воды — еженедельно во всех районах», — сказали в пресс-службе.

По данным мэрии, традиционно за один сезон проводится около 6 тысяч исследований.

Обходы пляжей и инспекцию галечной полосы, отметили в пресс-службе, ежедневно проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, пользователи пляжных территорий — порядка 30 человек.

В мэрии добавили, что также на трех катерах и гидроцикле обследование с моря ведет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ совместно с управлением гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.