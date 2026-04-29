В Сочи будут еженедельно проверять качество морской воды

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора Краснодарского края планируют приступить к еженедельной проверке качества морской воды во всех районах Сочи в мае, когда температура воды прогреется выше 18 градусов тепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.
«Когда температура воды будет выше 18 градусов, Роспотребнадзор начнет плановые исследования проб морской воды — еженедельно во всех районах», — сказали в пресс-службе.
По данным мэрии, традиционно за один сезон проводится около 6 тысяч исследований.
Обходы пляжей и инспекцию галечной полосы, отметили в пресс-службе, ежедневно проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, пользователи пляжных территорий — порядка 30 человек.
В мэрии добавили, что также на трех катерах и гидроцикле обследование с моря ведет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ совместно с управлением гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.