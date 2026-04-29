Ольга Белянина станет новым министром экологии Нижегородской области

С 30 апреля Ольга Белянина получит назначение на должность главы Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Такая информация поступила от пресс-службы областного правительства.
В настоящее время Белянина исполняет обязанности заместителя министра кадровой политики. На руководящей позиции в Минэкологии она заменит Владимира Тужилина. В свою очередь, Тужилин займет пост заместителя председателя правительства, сменив на этой должности Вячеслава Горева.
Ранее в Нижегородской области назначили нового министра транспорта.