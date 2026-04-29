Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Белянина станет новым министром экологии Нижегородской области

На руководящей позиции в Минэкологии она заменит Владимира Тужилина.

С 30 апреля Ольга Белянина получит назначение на должность главы Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Такая информация поступила от пресс-службы областного правительства.

В настоящее время Белянина исполняет обязанности заместителя министра кадровой политики. На руководящей позиции в Минэкологии она заменит Владимира Тужилина. В свою очередь, Тужилин займет пост заместителя председателя правительства, сменив на этой должности Вячеслава Горева.

Ранее в Нижегородской области назначили нового министра транспорта.