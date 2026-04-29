Парад Победы в Москве 9 мая пройдёт без участия тяжёлой техники

В Москве 9 мая пройдет традиционный Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Однако в этом году в мероприятии произойдут значительные изменения.
Минобороны РФ объявило, что Парад Победы будет организован иначе: на Красной площади в этом году не будет колонны военной техники. Это решение обусловлено текущей оперативной ситуацией, как пояснили в ведомстве. Также в параде не примут участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также курсанты кадетских корпусов.
Во время трансляции парада зрители увидят работу различных видов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Будут показаны военнослужащие, несущие боевое дежурство на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, в Воздушно-космических силах и на кораблях Военно-морского флота.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил причины такого решения в интервью журналистам, передаёт «Российская газета». Он отметил, что основными факторами стали террористическая активность со стороны киевского режима.
«Речь идет об оперативной обстановке. Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, всё-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Но парад всё равно будет, пусть и в усечённом формате», — подчеркнул Песков.
Ранее сайт pravda-nn.ru публиковал программу празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Парад проводиться не будет с учётом мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» уже традиционно пройдёт в онлайн-форматах.