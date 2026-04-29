Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси продлено на 30 апреля

Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси продлено на четверг, 30 апреля. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Как отмечают синоптики, во многих районах страны в ночное время 20 апреля прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов.

За погоду в стране будет отвечать область повышенного атмосферного давления, которая сформирована в холодной воздушной массе. Будет облачно с прояснениями, и без осадков. Ветер окажется северо-западный.

Ночью местами по стране минимальная температура составит от +1 до +3 градусов. Днем ожидается от +7 до +12 градусов.

Кстати, синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

Ранее Белгидромет назвал причину снега и заморозков в конце апреля в Беларуси.

А еще мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2026 года: вырастут пенсии и пособия, начнутся отключения горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила для жилых домов.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше